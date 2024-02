Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro | paura per un giovane

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta nel territorio del comune di Sant’Angelo Dei Lombardi sulla SS 400, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva la sua corsaun muretto. Il ragazzo alla guida di 20 anni originario di Sant’Angelo Dei Lombardi è rimasto incastrato tra le lamiere, ed è stato necessario tagliarle per poterlo estrarre dall’auto. Lo stesso veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano prima presso l’Ospedale Criscuoli di Sant’Angelo Dei Lombardi, ma viste le sue condizioni è stato necessario far intervenire l’eliambulanza che lo trasportava a Napoli per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant’Angelo ...

Incidente al Villagio Prenestino . Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite gravemente in uno schianto stradale avvenuto a Roma, in ... (ilmessaggero)

Dopo la cancellazioni delle gare veloci di Garmisch e Chamonix, alla Coppa del Mondo di sci alpino è rimasto solamente lo slalom maschile in programma domenica sulla Verte des Houches. Una gara al mom ...Donna perde il controllo della sua auto e finisce in un fosso a Recanati. Trasportata in ospedale, non è in pericolo di vita. Brutta avventura questa mattina, verso le 11,30, per una donna che mentre ...ANCONA La discussione, la rabbia che sale, e poi la violenta aggressione impartita alla povere commessa del negozio, finita al pronto soccorso di Torrette. Il terrore si è palesato nella ...