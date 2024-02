Perché protestano gli agricoltori? Ecco le richieste di chi è sceso in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Melegnano (Milano) – Ampia e decisa la protesta degli, scesi in piazza anche in Italia, sull’onda di quanto sta già avvenendo in Europa. Ma? Queste le principaliavanzate dal movimento Riscatto Agricolo, che coordina uno dei presidi oggi in corso nel nostro Paese, ossia il sit-in lungo la Binasca, a Melegnano. 1 – Rivedere le politiche agricole comunitarie con lo stralcio delle misure troppo penalizzanti per il settore, ad esempio l’obbligo di tenere incolto il 4% dei terreni seminati; 2 – Vietare l’importazione di prodotti agricoli da quei Paesi, dove non sono in vigore gli stessi regolamenti produttivi e sanitari adottati dall’Europa 3 – Detassare l’Irpef 4 – Mantenere anche dopo il 2026 le agevolazioni sul carburante agricolo 5 – Introdurre regolamenti stringenti per ...