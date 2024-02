Perché potrebbe esserci un grande rischio | Hamilton in Ferrari | il verdetto di Montezemolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L'arrivo di Lewisindal 2025 ha acceso le speranze dei tifosi per rivedere a Maranello il titolo iridato che manca dai tempi della grandissima impresa di Kimi Raikkonen. La coppia Leclerc-ha il sapore del giovane emergente contro il re della Formula 1 con sette mondiali in bacheca ma ha anche il sapore di un nuovo orizzonte di sfide mozzafiato con le rosse protagoniste. Lewisha usato parole molto chiare per chiudere il capito Mercedes e aprire quello in: "Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai ...