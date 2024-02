Perché Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo | il vero motivo dietro il no

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024), l’antidivo, entrato nel cuore degli Italiani, dice «no» aldi2024. La conferma ora è ufficiale: «Faccio il tifo da casa. È un evento bello, però sto facendo due giorni qua a Roma per me, ma poi tornerò a lavorare, è quello che mi piace fare, quindi non andrò a». Amadeus aveva fatto capire di tenerci particolarmente: aveva rivolto al campione di tennis anche un invito attraverso il Tg1. Le successive polemiche però hanno spinto il conduttore a farefront. Leggi anche: Chi sono i genitori dinon erano a Melbourne? Sveliamo il “mistero”non: i ...