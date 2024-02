Perché il riscatto di Alcaraz alla Juventus è così alto|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 2024-02-01 00:38:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Carlosè un colpo targato Giuntoli. Il centrocampista argentino è un pupillo del dirigente bianconero che un anno fa aveva già provato a portarlo a Napoli. Classe 2003, arriva dal Southampton in prestito per 3,7 milioni di euro più altri 200mila di oneri accessori, con un diritto difissato a 49,5 milioni che può aumentare in base al raggiungimento di obiettivi prefissati. IL PIANO DELLA JUVE PER CONFERMARE– Unalto, altissimo. Quasi impossibile da esercitare. E probabilmente anche nelle idee dellanon ci sarà la volontà di spendere una cifraimportante a fine stagione. ...