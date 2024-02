Perché i titoli italiani ora vanno a ruba È tornato l’esercito dei BoT people?

Una agevolazione per i cittadini, senza dubbio, ma che deve ancora attendere prima della sua attuazione. Infatti i titoli di stato non saranno ... (termometropolitico)

“Ecco perché i Millennials e la Generazione Z usano i sottotitoli per vedere i film” : il TikTok diventa virale

“perché non hai i sottotitoli attivi?“, è la domanda che una mamma si è sentita porre in coro dalle sue tre figlie. La signora in questione, ... (ilfattoquotidiano)