Pensioni anticipate 2024 | opzione donna | Ape sociale | Quota 103 | chi ci rimette di più?

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In questi giorni ho seguito attentamente il sempre preciso aggiornamento di Orietta Armiliato, fondatrice e amministratrice del CODS, sul profilo facebook, e solo estrapolando parti di articoli di giornali online o di dichiarazioni che ha ottenuto o recuperato da sindacalisti ne é emerso un quadro di insieme di assoluto pregio per fare il punto ai primi di febbraio sull’. Le ultime modifiche in campo previdenziale apportate dalla Legge di Bilancio hanno certamente stravolto molte certezze e portato ad un irrigidimento dei paletti per accedere allein generale.103, prevede finestre d’uscitalunghe ed il calcolo dell’assegno interamente contributivo, mentre Apeed...