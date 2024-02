Pellezzano | tentato furto in abitazione | arrestati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella trascorsa notte, a, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 15enne ed un 17enne, entrambi di origini tunisine, gravemente indiziati del tentativo diin. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, sono intervenuti nel centro cittadino a seguito di una richiesta di intervento di un cittadino allarmato dalla presenza di due persone all’interno dell’della cui presenza il predetto si era accorto in quanto la suaera dotata di telecamere a circuito interno. Proprio attraverso l’analisi dei filmati estratti dal sistema di videoregistrazione, i Carabinieri intervenuti avevano modo di ricostruire la dinamica dei fatti. I due ...

È morto Dario Zigiotto: è stato ex direttore del Negro Festival di Pertosa, manager, addetto stampa, operatore culturale ...StampaLa notte scorsa a Pellezzano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato, un 15enne ed un 17enne entrambi di origini tunisine, indiziati del tentativo di furto in ...Tentato furto nella notte appena trascorsa a Pellezzano: i carabinieri hanno eseguito due arresti. Si tratta di un 15enne e di un 17enne, entrambi di origini tunisine.