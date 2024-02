Pellezzano | domenica la sfilata di carri allegorici

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è grande attesa perprossima, 4 febbraio, quando dalla frazione Coperchia dipartirà la primadeiche inaugurerà l’edizione del “Carnevale Pellezzanese 2024“. “Per l’occasione, le operazioni di pubblica sicurezza e di controllo del traffico veicolare lungo le arterie cittadine, verranno condotte dalla locale Polizia Municipale e dalla Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, che sin da ora ringrazio per l’impiego di uomini e mezzi che metteranno a disposizione per garantire la buona riuscita di questa iniziativa a carattere ludico e di svago.” spiega il sindaco Francesco Morra. Nella circostanza verrà attivato il seguente percorso di viabilità dei:la partenza è prevista da via Livatino per poi ...