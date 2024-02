Pellegrino | “Felice di essere alla Salernitana Ho scelto il 24 perché…”

16:37 - Altra ufficialità per la Salernitana: arriva il centrocampista offensivo Iron Gomis dal Kasimpasa. Ecco il comunicato del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto ...Pellegrino, Vignato, Boateng, Pasalidis, Basic, Pierozzi, Zanoli. Sono sette, ad ora, i volti nuovi del mercato di gennaio. Tutti in prestito e con esborso economico accettabile. Sono andati ...La Salernitana, in vista del match di domenica contro il Torino, ha annunciato due acquisti dal mercato di gennaio. Si tratta di Pellegrino dal Milan e di Vignato dal Pisa Questi i due ...