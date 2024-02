Pellegrinaggio diocesano a Lourdes da Bologna in aereo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ancora alcuni posti disponibili per chi volesse recarsi ae celebrare il 166esimo anniversario delle Apparizioni il prossimo 11 febbraio 2024. L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve infatti per la prima volta alla quattordicenne Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è divenuto meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa che l'11 febbraio, per volontà di San Giovanni Paolo II, celebra la Giornata mondiale del malato. Andrea Babbi, Presidente di Petroniana Viaggi, ha riservato un interoper l’occasione, organizzando un volo diretto da– evento unico in questo momento storico - che consente di raggiungere comodamente, ...