Pedrini e la passione per il liscio | Sono innamorato di ’Ciao mare’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Omare Moreno il Biondo, insieme per rendere omaggio alla tradizione delromagnolo. La strana coppia domani dalle 21 si scatenerà sul palco del Petrella di Longiano, trasformato per l’occasione in una balera. Ad accompagnarli in scena l’orchestra di Moreno, con cui proporranno brani di Secondo e Raoul Casadei, Vittorio Borghesi e Castellina Pasi. Ci sarà spazio anche per le coreografie de Le Sirene danzanti di Rimini. In più, ci sarà una lettura dell’attore Denis Campitelli sul tema del progetto Vai. I bigliettidisponibili sul sito di Vivaticket e presso la biglietteria del teatro. Omar, ex leader dei Timoria e icona del rock italiano, com’è finito a suonare il? "Essendo bresciano, da piccolo venivo sempre in vacanza a Cesenatico, dove ...