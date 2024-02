Pauroso schianto in autostrada | ci sono vittime Traffico bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Incidente mortale sull’A1,nel tratto tra Cassino e Caianello, in direzione di Napoli. Ciduee alcuni feriti gravi., chiuso un tratto dell’, con aggiornamenti periodici sul canale “X” di Luceverde. L’incidente sarebbe stato un tamponamento, nel qualecoinvolti due furgoni. Entrambe leerano a bordo dei due mezzi.Leggi anche:terribile, Giovanni muore a 20 anni Cos’è successo Sul luogo dell’incidenteintervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Dalle prime sommarie informazioni, sembra che nell’incidente siano convolti due furgoni. Uno per il trasporto merci e ...