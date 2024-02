Pattinaggio artistico | Kagiyama | Chiba e Stellato Dudek-Deschamps in testa dopo lo short ai Four Continentes 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Termina la prima giornata di competizioni all’SPD Bank Oriental Sports Center di Shanghai, impianto sportivo cinese che ospita questa settimana iContinents, competizione dia rotelle dedicata ai Paesi extra Europei. In questo day 1 a spiccare è il Giappone, Paese dominatore in due specialità su tre. In campo maschile a salire in cattedra è stato il Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma”, apparso in grande spolvero confezionando una prova solida valutata oltre quota 105 impreziosita dal triplo axel in zona bonus, dal quadruplo salchow e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop. Ottenendo il riscontro più alto anche nelle components il nipponico ha ottenuto 106.82, precedendo il connazionale Shun Sato, secondo con 99.20 grazie a un’altra performance ...