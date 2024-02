Passeggera insulta | minaccia e alla fine si spoglia davanti a tutti | “Mi scappava la pipì”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bere tanto durante i viaggi è sempre un rischio. Non sempre è infatti possibile accedere ai servivi e, come successo con Dulce Huertas, la situazione può ‘tragicamente’ degenerare. La clip è stata caricata qualche settimane fa ed ora è diventata virale. Nel video, postato su Facebook, si vede la 60enne Dulce che impreca contro le hostess e i passeggeri. Il motivo? Stando a quanto raccolto, la donna avrebbe avuto un urgente bisogno di usare il bagno. Durante il volo della Frontier Airlines, diretto a Philadelphia, laavrebbe consumato due drink che, verso ladella tratta, l’avrebbero impossibilitata a trattenere la. Schiacciato sul pulsante ‘On’, un viaggiatore ha filmato l’intera scena. Nel cortometraggio, Huertas chiede ad alta voce di poter accedere ai servizi, “devo fare”. Gli assistenti a ...

