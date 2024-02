Partecipazione dei lavoratori all’impresa Paolo Capone | Leader UGL | “Lavoriamo per attuazione dell’art 46 della Costituzione”

Ne danno il triste annuncio la moglie Rosanna, le figlie Chiara e Valeria, i nipoti e i parenti tutti. Il funerale avrà luogo venerdì 2 febbraio nella Chiesa Parr.le San Giuliano Martire - Borgo con S ...È il primo di due impegni ravvicinati per il primatista italiano all’aperto del triplo Andy Diaz. Il saltatore, che potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024, sarà in pedana venerdì sera in ...E’ online la prima “Mappa delle risorse di sostegno per i padri”, che contiene informazioni sui diversi gruppi di sostegno ai padri/partner presenti sul territorio italiano, ...