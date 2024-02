Parigi 2024 | Malagò | ‘è ora di sfatare tabù medaglia tennis ai Giochi’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Sono 100 anni che non vinciamo unanelai Giochi, è ora diil”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, entrando al Quirinale per l?incontro tra gli azzurri di Coppa Davis e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Abbiamo apprezzato molto che Sinner voglia partecipare alle Olimpiadi. Ma non è il solo, anche gli altri hanno voglia?, ha proseguito il presidente del Coni. ?Cosa ha fatto di speciale la squadra di Davis? Di special hanno che sono una squadra. Altrimenti non avrebbero vinto. Sinner poi ha chiuso il cerchio di un percorso che parte da lontano. Sono stati bravi anche i tecnici e la Federazione a darci queste soddisfazioni”, ha concluso il numero uno del Coni che si è detto “certo” di un ritorno di Matteo Berrettini. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 1 febbraio 2024 – L’obiettivo Parigi passa per Parigi . Dal 5 al 10 marzo, quando mancheranno sei mesi alle Paralimpiadi, la Scherma in ... (ilfaroonline)

Filippo Tortu non disputerà gara durante la stagione indoor e tornerà in scena direttamente in primavera. L'azzurro vuole essere grande protagonista agli Europei 2024 di atletica leggera, che si dispu ...Cosa avrà mai spinto il portale turistico tedesco, utilizzato per le prenotazioni di case e appartamenti vacanze tra i più noti d’Europa a consigliare una vacanza culturale nella città di Cosenza, ...Tanti elementi spingono i turisti a scegliere Cosenza che in essa trovano il luogo ideale per la loro vacanza culturale ...