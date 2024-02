Parigi 2024 | Malagò | ‘belle dichiarazioni Sinner | da tennis ci aspettiamo più di una medaglia’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Siamo nell?anno olimpico, può immaginare la soddisfazione di leggere ledi Jannik di voler essere presenti e sfatare un nuovo tabu. Nel 1924 a, a distanza di 100 anni torneremo lì al Roland Garros, una Olimpiade speciale soprattutto per il, l?unica medaglia delazzurro è arrivata nel 1924, un bronzo.quella medaglia, ci sono singolo, doppio, maschile, femminile e misto, ciuna medaglia e anche più di una. Viva il, lo sport italiano e viva l?Italia”. Lo ha detto Giovannipresidente del Coni all?incontro al Quirinale per la Coppa Davis. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 1 febbraio 2024 – L’obiettivo Parigi passa per Parigi . Dal 5 al 10 marzo, quando mancheranno sei mesi alle Paralimpiadi, la Scherma in ... (ilfaroonline)

L’Italia si è qualificata con entrambe le squadre di Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un fatto che non accadeva da dodici anni, ... (oasport)

La nazionale italiana di Coppa Davis, capitanata da Filippo Volandri, é arrivata al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica, ... (sportface)

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Sono 100 anni che non vinciamo una medaglia nel tennis ai Giochi, è ora di sfatare il tabù ". Lo ha detto il presidente ... (liberoquotidiano)

