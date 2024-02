Paola Perego torna a Citofonare Rai2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 febbraio 2024)“Sto meglio. Conto di esserci la prossima domenica, dai, se tutto va bene”. Parlava così, nella scorsa puntata di, intervenuta in collegamento telefonico per rassicurare sulle sue condizioni. La conduttrice, assente in seguito all’operazione a cui si è dovuta sottoporre per l’asportazione di un tumore al rene, sta effettivamente meglio e siamo in grado di anticiparvi che questo weekend tornerà in onda., dunque, domenica 4 febbraio sarà nuovamente al fianco di Simona Ventura a, in una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo, alla vigilia della partenza della 74° edizione. Con ...