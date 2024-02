Palermo-Bari venerdì 02 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati Corini ritrova Brunori | Marino senza Benali

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ventitreesimo turno di Serie B che ancora una volta vede ildiprotagonista nel suo anticipo; i rosanero stavolta tornano al Barbera e ricevono ildi. Il gol di Segre ha salvato i rosanero dalla sconfitta a Catanzaro, per il quinto pareggio esterno dei siciliani in questo torneo: una gara equilibrata tra due squadre in lotta per i playoff ma che si stanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Palermo-Bari è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

È stata resa nota la lista dei convocati del Bari per la sfida di domani contro il Palermo, in casa dei siciliani. Il fischio d’inizio sarà alle 20.30. Sono 22 i nomi nell’elenco di mister Marino, con ...Capitolo quote. Puntando sulla vittoria del Palermo sul bookmaker Cplay si moltiplica la posta per 1.86, moltiplicatore che scende a 1.83 su William Hill e a 1.80 su Bet365. I rosanero troveranno più ...A distanza di sette giorni dal match pareggiato in casa del Catanzaro, il Palermo di Corini apre il nuovo weekend di Serie B contro il Bari. Al San Nicola, nel match inaugurale del torneo cadetto, suc ...La partita Palermo - Bari di Venerdì 2 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23ma giornata di Serie B ...Il Palermo ospita il Bari nell`anticipo del venerdì e i bookmaker puntano sui padroni di casa. La squadra di Corini si gioca a tra 1,80 e 1,87, mentre il colpo.