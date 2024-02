Palazzina in fiamme Nessun ferito

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Paura ieri pomeriggio per un incendio che si è sviluppato in unaa Castello di Cireglio. L’allarme è scattato intorno alle 18, in via di Bigiano e Castel Bovani. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Pistoia, insieme ai carabinieri, l’automedica del 118 e i soccorritori della Misericordia di Pistoia. Al loro arrivo, la situazione sembrava molto grave: fumo alto che usciva dall’appartamento all’ultimo piano. Per fortuna, dopo una prima verifica i vigili del fuoco hanno accertato che in quel momento nellanon c’erao. L’appartamento andato in fumo è stato dichiarato inagibile, accertamenti sono seguiti per capire lo stato delle altre abitazioni.

Castiglione Olona (Varese), 31 gennaio 2024 – Vigili del fuoco in azione oggi intorno alle 17,30 per un incendio al tetto di un'abitazione in via Boccaccio a Castiglione Olona. Per fortuna non ci sono ...