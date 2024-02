P S Berlusconi | mai parlato di un arrivo di Amadeus in Mediaset E su Bonilis…

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) caption id="attachment 209896" align="alignleft" width="300" Pier Silvio, presidente/caption"Non abbiamo maidi un possibiledi, non c'è nessuna offerta". A dirlo l'amministratore delegato di, Pier Silvio, durante un incontro stampa a Cologno Monzese, smentendo i rumors su un possibile passaggio del conduttore sulle reti. Poi, a proposito del rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, con Paolo Bonolis non c'è "nessun segnale di difficoltà" "con cui abbiamo e personalmente ho grande stima e gratitudine vera". Paolo Bonolis "sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualunque tipo di contenuto - ha aggiunto - se volesse fare una seconda serata ci ...