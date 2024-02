Ottieni subito l’Esenzione Ticket C02 | la lista di tutto quello che non paghi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il codice esenzione C02 è assegnato alle persone con invalidità civile al 100% e offre numerosi benefit e agevolazioni. Se da una parte abbiamo il codice di Esenzione C03 per gli invalidi dal 66 al 99%, c’è anche un specifico codice di esenzione per le persone invalide civili al 100%, che dunque hanno anche l’indennità di accompagnamento.C02 spetta agli invalidi civili al 100% – InformazioneOggi.itCome tutte le esenzioni, anche la C02 permette al soggetto di ricevere prestazioni assistenziali e terapeutiche coperte interamente dal SSN, e come per tutte le esenzioni sono previste delle regole e dei requisiti da rispettare. Come funzionaC02, a chi spetta, cosa non si paga e come richiederlo Abbiamo detto che per ottenereC02 il soggetto deve essere ...