Ottaiano | “Mazzarri adesso ha la squadra al completo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Antonio, ex agente di Insigne, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte. Si è soffermato, ovviamente, sul momento del Napoli. Ha parlato della corsa Champions e di. Infine ha toccato anche l’argomento mercato del Napoli. Di seguito le sue parole.sulla corsa Champions “La lotta per il quarto posto coinvolgerà anche le squadre romane, certo l’Atalanta sembra favorita ma la corsa è apertissima. Prima o poi il Napoli dovrà fare tre, quattro vittorie di fila, altrimenti non potrà mai ambire al piazzamento Champions.“su“In questo periodo si è fatto di necessità virtù, con il rientro dei giocatori più qualitativi si proverà ad accorciare in classifica. Del restoha la...