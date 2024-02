Ostaggi Hamas | Netanyahu | “No accordo a ogni costo” Le “linee rosse” di Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)non accetterà unsuglinelle mani di”a” perché ci sono delle ”” che non si vuole che siano oltrepassate. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjaminin un videomessaggio. ”Stiamo lavorando per ottenere un altroper liberare i nostri prigionieri, ma sottolineo non ad”, ha detto. ”Abbiamo delle– ha scandito – tra cui: non porremo fine alla guerra, non ritireremo l’Idf dalla Striscia, non rilasceremo migliaia di terroristi”. Il primo ministro israeliano ha affermato che oltre a lavorare per liberare gli ...