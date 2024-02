Ortopedia d’eccellenza | Il reparto del Noa punto di riferimento per bacino e rachide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’ultimo giorno all’Asl 5 spezzino, dove è stato primario per undici anni, è stato un tour de force per Alberto Sancin, tra telefonate e visite ai pazienti liguri che sapevano di “perderlo”. Da oggi è in servizio come direttore della struttura didi Massa Carrara dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, incarico di 5 anni ottenuto vincendo una selezione pubblica. Comincerà stamani a misurarsi con la realtà dell’apuana, la carenza di personale, i servizi da garantire al Noa, negli ospedali di Pontremoli e Fivizzano, poi al Monoblocco di Carrara quando la riorganizzazione in corso lo consentirà. Ma qualche idea su quello che lo aspetta Alberto Sancin già ce l’ha. Ed è quasi sicuro che sarà meglio dell’Asl che ha lasciato dove in quattro anni fra pensionamenti e trasferimenti ha perso 9 ortopedici ed è rimasto a lavorare con 7 (su ...