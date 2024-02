Oroscopo Paolo Fox venerdì 2 Febbraio 2024 | Pesci intuitivo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Questosei un po’ nervoso e vorresti avere garanzie da parte delle persone che ami. Parola del giorno: prudenza. Toro Pensi che una persona ti stia prendendo in giro e per questo oggi ti senti più arrabbiato del solito. Gemelli Devi stare attento a non stressarti. E’ dagli inizi di novembre che in amore ci sono perplessità: rifletti. Cancro Le opposizioni planetarie del periodo ti fanno reagire in maniera esagerata, prendi tempo. Leone La situazione generale non è ancora delle migliori ma entro maggio si chiariranno molte questioni in sospeso. Vergine Entro i primi giorni disarà possibile cogliere al volo una occasione: arrivano le prime novità. Bilancia Per un progetto ...