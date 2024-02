Oroscopo del giorno Venerdì 2 Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 febbraio 2024)delquotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.deldi oggi Ariete La parola chiave di questa giornata sarà “armonia”. La settimana lavorativa si concluderà in modo favorevole e tranquillo, ma allo stesso tempo con un’intensa attività. Anche il tuo umore sarà ottimista ed eccitato per la maggior parte della giornata. Favorevole per i viaggi, sia per lavoro, per svago o per turismo.di oggi Toro Oggi ti aspetta una giornata un po’ densa o difficile, soprattutto ...