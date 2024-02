OperaLombardia | cinque teatri di tradizione per valorizzare la lirica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano. È stata presentata Palazzo Lombardia giovedì 1° febbraio la stagione 2024/2025 di “Opera Lombardia”, un progetto unico a livello nazionale di valorizzazione della produzione operistica sui territori, attraverso la collaborazione di 5die con il supporto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Icoinvolti nell’iniziativa sono: il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro Sociale di Como/AsLiCo, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Teatro Fraschini di Pavia. “Regione sostiene concretamente, con un contributo importante, ‘’, un progetto di eccellenza che costituisce un modello nazionale, un esperimento unico in Italia di coproduzione e diffusione di opere liriche sul territorio, grazie a un’efficiente collaborazione tra enti e ...

