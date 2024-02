Oneri di sistema luce | che cosa sono e quanto pesano in bolletta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) All’interno dellatroviamo tutta una serie di voci che, per alcuni, potrebbero essere di difficile comprensione. Glidisicuramente una di queste ed è bene cercare di fare un po’ di chiarezza per spiegare, esattamente, di chesi tratti. Cominciamo con il dire che glidirappresentano un corrispettivo a copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per ile gas. Questi costi, chedifferenti a seconda che si parli di utenzao gas, vengono inseriti direttamente nelle bollette finali destinate ai clienti, assieme alle altre voci di costo, e si applicano a tutte le utenze. Spesa ...

Aumentano le imposte e addio ai prezzi fissati da Arera. Con le decisioni prese dal governo, è in arrivo una mazzata per le famiglie nonostante il ... (huffingtonpost)

Con il ritorno dell’IVA ordinaria e degli oneri di sistema le bollette potrebbero arrivare a 2500 euro. Ecco quali saranno i rincari del 2024.OK dal consiglio dei ministri al disegno di legge che modifica il regime per i magistrati onorari già in servizio nel 2017. vediamo le principali novità ...Il deputato della Lega accende un faro sulla eccessiva pressione contributiva per gli operatori del mercato. La risposta del Mef: «Monitorare spese per ridurre contributi» ...