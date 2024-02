Omicidio Strada Parco | Processo ai Presunti Responsabili in Corte d' Assise a Chieti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pescara - Cosimo Nobile, Natale Ursino e Maurizio Longo saranno giudicati per l'di Walter Albi, architetto di 66 anni avvenuto a Pescara nel 2022. La decisione di rinviare a giudizio è stata presa dal giudice Francesco Marino al termine dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara. La prima udienza ind'è fissata per il 29 marzo. Walter Albi fu colpito da colpi di pistola il primo agosto del 2022 mentre si trovava al "Bar del" lungo laa Pescara. L'ex calciatore Luca Cavallito, presente con lui, rimase gravemente ferito ma sopravvisse. Il giudice Marino ha respinto i riti alternativi per Cosimo Nobile, Maurizio Longo e Natale Ursino, rispettivamente presunto autore, presunto fiancheggiatore e presunto ...