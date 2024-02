Omicidio Sarah Scazzi | Michele Misseri libero dall' 11 febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo sette anni di carceretorna. L'agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11. Lo zio della 15enne, uccisa nell'agosto 2010, torna a vivere ad Avetrana nella casa del delitto. Per l’la figlia Sabrina e la moglie Cosima scontano l’ergastolo mentre l’uomo era stato condannato per soppressione di cadavere e diffamazione.

"Cercherà di tornare a una vita normale, una cosa complicata dopo sette anni di carcere", dichiara il suo avvocato. Due anni di pena ridotta per buona condotta. L'uomo era stato arrestato per ...Misseri esce di cella l’11 febbraio. Il sindaco di Avetrana in trincea:: "No al ritorno del circo mediatico" Michele Misseri esce dal carcere grazie allo sconto di pena per buona condotta e cella non ...Michele Misseri lascia il carcere: l’agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11 febbraio. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, ...