Omicidio a Marigliano | 6 persone in manette

(Di giovedì 1 febbraio 2024): Freddato sotto casa con un colpo di pistola in petto. Carabinieri e DDA fanno luce sull’di Francesco Esposito, quasi 8 anni dopo l’agguato I Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di sei– di cui cinque destinatarie della custodia in carcere ed una della misura degli arresti domiciliari – gravemente indiziate, a vario titolo, del reato diaggravato dalle finalità mafiose. In particolare, gli indagati, ciascuno con il proprio ruolo di mandante, organizzatore ovvero esecutore materiale, sono stati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine all’di ...

Acerra e Marigliano : omicidio Vellega . Ex moglie e convivente lo ferirono e poi bruciarono il corpo quando era ancora in fin di vita. Carabinieri ... (puntomagazine)

Risolto un cold case nella guerra tra clan nel napoletano. Freddato sotto casa con un colpo di pistola in petto. Carabinieri e DDA fanno luce sull’omicidio di Francesco Esposito, quasi 8 anni dopo ...In cinque in carcere e uno ai domiciliari per l’omicidio di Francesco Esposito avvenuto nel febbraio 2016 ...Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Tribunale di Napoli, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di sei persone – di cui cinque destinatarie della custodia in carcere ed una della ...