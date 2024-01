Olimpiadi Parigi 2024 | secondo Gracenote Sports l’Italia farà un balzo in avanti nel medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quando manca sempre meno all’inizio delledi, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, una società di tecnologia statunitense ha fornito delle curiose previsioni riguardanti ilfinale. Lo studio è stato sviluppato da Nielsen, società che si occupa di misurazione di dati e che fornisce annualmente statistiche per i Campionati sportivi di tutto il mondo, tenendo un focus sulle competizioni inerenti agli sport olimpici. Nella graduatoriaoccupa la settima posizione nel, vantando ipoteticamente 47 medaglie, nello specifico tredici d’oro, dodici d’argento e ventidue di bronzo. In proiezione si tratta dunque di sette metalli in più rispetto a Tokyo 2020. In testa spiccano ...