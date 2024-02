Olimpiadi Invernali Under 18 | record per l’Italia Team | Regina assoluta del Medagliere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gangwon, 1 febbraio 2024 – E’ calato il sipario alle18 in Corea del Sud.della manifestazione con 11 ori vinti e sin dal primo giorno. La cima della Classifica Generale vale 17 allori ottenuti constorico ai Giochi Giovanili. Come riporta la nota di coni.it ‘Gli azzurrini del Capo Missione Alessio Palombi si congedano all’Olympic Park di Gangneung sfilando dietro Zoe Bianchi e Pietro Rota, i due pattinatori non ancora quindicenni scelti come portabandiera nell’ultimo atto di questa quarta edizione degli YOG. Sugli schermi gli highlights di questi 13 giorni di gare e tanti celebrano i momenti che ci hanno regalato questi ragazzi che rappresentano il futuro dello sport italiano: 18 podi, ...