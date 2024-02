Occupazione femminile | la debolezza dei bonus assunzione e le potenzialità della leva fiscale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per lo sviluppo dell’Italia è necessario aumentare il livello dell’: è questo il monito che arriva anche dall’OCSE. Da anni, in Italia, per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro si mettono in campo dei. Ma la ricetta, fino ad ora, non ha dato frutti rinti: resta da utilizzare la

Sembra quasi impossibile per le donne conciliare maternità e carriera. Le donne in Italia sono meno pagate dei colleghi uomini, in posizioni meno ... (dilei)

In Toscana ci sono circa tremila unità locali di aziende multinazionali (il 6,2 per cento del dato nazionale), con oltre ottantamila lavoratori: ... (linkiesta)

4 donne e 2 ragazzi, tutti denunciati per occupazione abusiva. Al termine il personale ATER ha provveduto ad avviare i lavori per scongiurare future occupazioni. Ad Acilia una pattuglia del X Gruppo ...Sarebbe necessario per lo sviluppo del Paese, utile per gli italiani e le italiane senza distinzione di genere, aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il monito arriva dall’OCS ...Si sblocca il bonus mamme, il contributo in busta paga fino a 3mila euro (1.780 netti) varato con l'ultima legge di Bilancio per le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto ...