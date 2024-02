Occuparono liceo contro ‘silenzio su biocidio’ | sospesi in 70

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono statiin settanta gli studenti del‘Alfonso Maria De Liquori’ di Acerra ‘ unici promotori e protagonisti, secondo la dirigenza scolastica di un’occupazione dell’istituto avvenuta dall’8 gennaio per riportare l’attenzione sul tema del ‘che interessa l’area cosiddetta della ‘Terra dei fuochi’. Gli studenti in un comunicato oltre a sottolineare la mancanza di ascolto delle loro istanze da parte della scuola e delle istituzioni locali contestano la decisione di ricorrere ai giorni di sospensione . “Le sospensioni . scrivono in una nota – sono un atto di repressione gravissimo ma vorremmo anche capire il criterio, a fronte di una partecipazione corale alla protesta di centinaia di studenti, con cui la dirigenza scolastica ha individuato e punito solo quelli che ha definito “promotore” ...