Occupano immobile e perseguitano condomini | un arresto e un divieto di dimora

Atti persecutori, tentato incendio di auto e occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'ACER, a San Giorgio del Sannio. Queste le accuse nei confronti di due residenti nel comune sannita, gravemente indiziati in concorso tra loro dei

Avevano occupato abusivamente uno dei sei alloggi di uno stabile dell'Acer a San Giorgio del Sannio, minacciando e vessando anche alcuni condomini, e per questo i carabinieri hanno ...Atti persecutori, tentato incendio di auto e occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell’ACER, a San Giorgio del Sannio. Queste le accuse nei confronti di due residenti nel comune sannita, gr ...Non senza conseguenze l'incendio che sabato sera ha devastato un garage con tutto ciò che si trovava dentro. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco che avevano provveduto alla messa in sicurezza prima ...