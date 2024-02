Nuovi nati | un manifesto in paese per festeggiarli | ecco l’iniziativa a Cerreto d’Esi

(Di giovedì 1 febbraio 2024)(Ancona), 1 febbraio 2024 - Calo demografico? Con il 2024, l’amministrazione comunale lancia la novità: ilper i. Mercoledì mattina il via alcon l’affissione deldedicato a Edoardo, il primo nato del 2024. Un’ iniziativa dal bell’effetto visivo, grazie ai colori vivaci e alla grafica beneaugurante, che ha sorpreso e incuriosito nelle ultime ore i cerretesi che son capitati in centro. “Purtroppo, anche, da tempo, non è immune al negativo fenomeno dell’inverno demografico – spiega il sindaco David Grillini -: la crescita della popolazione continua a risultare un’incertezza, fonte di preoccupazione per il futuro prossimo di...

