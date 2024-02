Nuova soglia acquisti tax free | i negozi di confine pronti a beneficare dell’effetto Canton Ticino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Se la proposta svizzera di dimezzare la franchigia esente da Iva per glieffettuati all’estero, portandola da 300 a 150 franchi, è ancora tutta sulla carta e in ogni caso non entrerà in vigore prima del 2025, è invece realtà da oggi, giovedì 1 febbraio, il rimborso dell’Iva italiana ai cittadini elvetici ‘pendolari dello shopping’ già a partire da 70 euro, contro laprecedente di 154 euro. Un provvedimento, quest’ultimo, che va a favore degli esercenti italiani che invece avevano manifestato timori nei confronti della prima proposta. E infatti i due provvedimenti sono praticamente speculari e, non a caso, il primo è stato proposto da Berna mentre il secondo da Roma. Che in realtà non lo ha fatto pensando alle zone dima al turismo in generale, voce molto importante per il Pil italiano; tuttavia, nella ...