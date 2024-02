Nuova rotatoria in viale dei Carabinieri | chiusura temporanea e bretella d’emergenza per due settimane

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Novità all’altezza dellarealizzata tradeiGaetano Salvemini e l’inizio del raccordo autostradale. La stessa potrà essere utilizzata da lunedì 5 febbraio solo da chi esce dalla città o da chi proviene dalla tangenziale urbana. Le vetture che percorrono invece il raccordo Arezzo – Battifolle non potranno fruirne, dovendo utilizzare unaesterna sia per dirigersi verso il centro sia verso il Casentino. La situazione si perpetuerà per 15/20 giorni. Fino alla sistemazione definitiva e all’apertura della viabilità di progetto, quando il binomiosarà percorribile in entrambi i sensi di marcia non più alternativamente. “Le motivazioni di questa ...

