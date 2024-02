Nuova pista ciclabile a Marina Romea | ripartiti i lavori finanziati dal Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ravenna, 1 febbraio 2024 – Nella giornata odierna (giovedì) sono ripresi aper la realizzazione dellain viale Italia. Intervento il cui costo complessivo ammonta a 748mila euro, interamentedal. L’assessora aipubblici Federica Del Conte spiega che “con l’obiettivo di portare a termine l’intervento migliore possibile, sia per la fruizione da parte della cittadinanza che per la valorizzazione della località in chiave turistica, si è ritenuto opportuno rivalutare la posizione della linea della pubblica illuminazione, traslandola in prossimità della pineta, così da rimuovere ogni ostacolo dal percorso pedonale e renderlo più accessibile per tutti, in particolare per le persone ipovedenti e non ...