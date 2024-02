Nuova Bugatti in arrivo | ecco come potrebbe essere!

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Prevista già per la prima metà del 2024, laabbandonerà il poderoso motore w16.sarà lasupercar della casa di Molsheim? Scopriamo qualche anticipazione! Non capita di frequente che venga lanciata sul mercato una: le uniche due auto prodotte di recente sono state la Veyron e la Chiron. Due vetture contraddistinte dalla creazione di molte versioni speciali, entrambe basate sull’architettura dell’incredibile motore w16 e molto simili tra loroimpostazione. Ora però le cose sono destinate a cambiare: è tempo di salutare i motori puramente termici dalla generosa cubatura per abbracciare nuove tecnologie più efficienti ed al passo con i tempi. La, erede naturale della Chiron, ...

