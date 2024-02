Novità nel paniere Istat 2024 | dal calcetto all’All you can eat | gli ingressi in lista

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tantein arrivo nel, con l’Istituto Nazionale di Statistica che nella giornata di giovedì 1 febbraioha aggiornato ildei prezzi al consumo per l’anno in corso. Diverse uscite, ma anche tante e importanti entrate nellache dal 1928 è uno strumento per misurare l’inflazione grazie all’attento monitoraggio dei prezzi di beni e servizi rappresentativi dei consumi delle famiglie italiane. Cos’è ile chi contribuisce Innanzitutto va chiarito cos’è ile a cosa serve. Si tratta di uno strumento statistico utilizzato dall’per rilevare i prezzi al consumo di beni e servizi nel mercato dei consumatori e calcolare i ...