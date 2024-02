Notte di paura | molotov contro il Consolato americano a Firenze

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Questa, intorno alle 4, la sede deldiè stato oggetto di un lancio di bottiglie incendiarie. Secondo quanto si apprende alcune persone, probabilmente travisate, avrebbero raggiunto ilda una traversa di Corso Italia. Lenon hanno colpito nè danneggiato la sede. I carabinieri sono stati allertati dalla vigilanza, sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto.

Ostia , 15 gennaio 2024 – Alle ore 3.20 circa di questa notte sono intervenute due APS e tre Autobotti dei Vigili del fuoco per incendio baracche in ... (ilfaroonline)

Inquilini in fuga dalle loro case, due stanze inagibili e tanta paura. Notte movimentata a Quartu per un incendio in via Sant’Antonio: qualcuno ha dato fuoco a un cumulo di spazzatura sotto i pilotis ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. La morte della bimba arriva ...]]> Due incendi di auto questa notte tra Partinico e Borgetto, continua l’onda lunga dei roghi come oramai accade da qualche mese a questa parte. Nello specifico a Partinico è andato a fuoco un autoca ...