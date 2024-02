Non solo per gli ultimi arrivi di Nagy e Jureskin che erano con l’allenatore al Pisa E’ una squadra rivoluzionata dal mercato Mister D’Angelo ha avuto ’voce’ sulle scelte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aspettando la chiusura delstasera, sta uscendo uno Spezia piuttosto rivoluzionato. Era il minimo, vista la stagione disastrosa che è seguita a una retrocessione altrettanto devastante, frutto dei due mercati in entrata catastrofici. Quello che si chiedono tutti i tifosi è molto semplice: chi ha deciso queste? Nessuno lo ammetterà, ma sembra che il tecnico Lucaabbiamolta voce in capitolo, nonper glidi, con lui a. Forse l’unica scelta ascrivibile in toto al direttore Macia è quella del centrale argentino Tanco, un 24enne che viene da un lungo periodo di emarginazione nella formazione riserve del Banfield. Sperando che non sia un bis di Musto, ...