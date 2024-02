Non solo aiuti L’Europa torna a puntare gli asset di Putin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024)serra i ranghi sugliall’Ucraina. E lo fa su due fronti ben distinti. Da una parte c’è il bilancio della Commissione europea, dalle cui pieghe far saltare fuori nuove risorse per lo sforzo bellico di Kyiv. Dall’altro ci sono i beni sequestrati alla Banca centrale russa, circa 300 miliardi di dollari da far fruttare nel migliore dei modi. Una manovra a tenaglia con cui dare carburante al Paese invaso dalla Russia, in un momento di stallo del conflitto. Partendo proprio dal bilancio, il Consiglio europeo straordinario ha partorito un accordo non scontato. Tutti i 27 leader dei Paesi membri riuniti a Bruxelles hanno concordato un pacchetto di sostegno aggiuntivo 50 miliardi di euro per l’Ucraina all’interno del bilancio dell’Ue. “Ciò garantisce finanziamenti costanti, a lungo termine e prevedibili per l’Ucraina. L’Ue sta assumendo la ...