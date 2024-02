“Non seguite questa m…!” | la beffa degli studenti ai Ferragnez

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb – Ultimamente inon se la stanno passando molto bene in termini di popolarità. Dopo il pandorogate infatti la coppia è scivolata verso una perdita costante di popolarità e follower, quindi di soldi, che si stima ammontino già a 5 milioni di euro: un vero e proprio salasso. Ora ci ha pensato il gruppo diche fa riferimento al Blocco Studentesco a mettere in scena una irriverente presa in giro ai due ex-Re dei social. La caduta del regnoIn molte città italiane il Blocco Studentesco ha affisso gigantografie goliardiche che ritraggono la coppia dei “” in preda ai “dolori” della loro caduta mediatica. “Una caduta che – affermano – nelle scorse settimane ha portato alla luce tutta la mediocrità di un sistema auto-celebrativo fondato sul puro e semplice consumismo: ...