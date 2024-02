Nomisma | In agricoltura la transizione ecologica ed energetica passa dall’innovazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Italia in ritardo rispetto al traguardo del 42,5% di quota di energia rinnovabile entro il 2030 ma è elevata la sensibilità verso gli investimenti per laeco-in. Negli ultimi anni, il 71% delle imprese agroalimentari ha già effettuato investimenti per lae il 13% è in procinto di farli. E' il