Noemi Bocchi e Francesco Totti | la reazione della coppia dopo l’uscita del libro di Ilary Blasi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da quando, nell’estate del 2022,hanno comunicato la decisione di separarsi, i due ex coniugi continuano ad essere al centro del gossip. Di recente, infatti, la conduttrice Mediaset,essere stata in silenzio per diversi mesi ha deciso di vuotare il sacco sul suo matrimonio con l’ex calciatore e raccontare tutto ciò che è successo in questi ultimi anni e che ha preceduto la separazione. Il primo racconto dettagliato diè stato nel docufilm Unica, uscito negli scorsi mesi su Netflix, a cui ha fatto seguito ilChe stupida, pubblicato negli scorsi giorni e presentato dalla conduttrice a Milano. Nellaha affrontato in modo ancora più dettagliato ciò che è successo in questo anno e ...